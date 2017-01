Karsdorp: "Verdedigen vond ik moeilijk en echt niet leuk"

Fred Rutten zette Karsdorp bij Feyenoord op de rechtsbackpositie, terwijl hij in de jeugd altijd als aanvallende middenvelder speelde. "Ik heb meteen mijn vader en mijn zaakwaarnemer gebeld dat ik verhuurd wilde worden", zei Karsdorp tegen De Volkskrant. "Mijn vader zei: kijk het eerst even aan. Drie weken later was ik basisspeler. Dat was schrikken. Ik vond verdedigen moeilijk en ook echt niet leuk. Ik was gewend dat spelers achter mij aanliepen."



Karsdorp droeg dit seizoen ook een kapsel wat volgens sommige mensen niet bij een back past. "Ik heb niet getwijfeld of het wel kon: dat ministaartje dat ik aan het begin van het seizoen droeg. Je krijgt wel eens berichten via social media: 'Je bent back van Feyenoord, doe effe normaal.' Interesseert me niet. Je moet doen wat je zelf wil. De tijden dat backs een snor droegen en alleen maar achter hun man aanliepen, is voorbij."



Haps werd ook plotseling gebruikt als back. "Eenmaal bij het eerste elftal zei trainer Gertjan Verbeek dat ik als linksback meer kans zou maken om te spelen. In eerste instantie zag ik het niet zitten, maar als mijn perspectief op speeltijd zou verbeteren, was ik bereid om het te proberen”, aldus de linksback van AZ.