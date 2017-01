Mourinho houdt China-deal Rooney niet tegen: "Hij kan veel verdienen"

José Mourinho zal Wayne Rooney niet tegenhouden als hij komende zomer naar China wil vertrekken. Beijing Guoan en Guangzhou Evergrande hebben interesse in de aanvaller, die bij die clubs een salaris van ongeveer 810.000 euro per week kan verdienen. Rooney kan dan de best betaalde voetballer van de wereld worden.

“Ik weet het niet, het is aan hem”, zegt de Portugese trainer tegen de Engelse media. “Ik wil niet kritisch zijn op spelers die naar China vertrekken. Het is hun leven en hun carrière. Hij kan enorm veel geld verdienen. De ervaring kan ook interessant zijn. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Ik ben niet kritisch op iemand.”



Sven-Göran Eriksson, trainer van Shenzhen FC, hoopt ook dat hij Rooney naar China kan halen. “Het is een geweldige plek om te leven. Als je nog nooit in China bent geweest, geloof je je ogen niet als je hier komt”, laat de Zweed aan Daily Mirror weten. “Het is aan Rooney welke stap hij in zijn carrière wil maken. Het hangt er vanaf hoe hij zijn loopbaan wil beëindigen. Hij moet beslissen wat hij wil, maar ik denk dat hij een grote bijdrage kan leveren aan onze ploeg.”