Trainer Lyon onder indruk: "Memphis extra troef voor ons team"

Olympique Lyon nam Memphis Depay onlangs over van Manchester United. De Nederlandse aanvaller maakte zondag zijn debuut voor de Franse club tegen Olympique Marseille (3-1 winst). Trainer Bruno Genesio was onder de indruk van Depay.

Depay viel elf minuten voor het einde van de wedstrijd in voor Mathieu Valbuena. "Memphis toonde aan dat hij zich snel kan aanpassen aan onze voetbalfilosofie", zei Genesio tegen OLTV. "Hij is hier pas net, maar ik heb nu al een technische klik gezien met zijn medespelers. En ik houd van zijn verdedigende arbeid."



"Natuurlijk mist Memphis wedstrijdritme, maar fysiek staat hij er erg goed op. Hij heeft zoveel wilskracht. Hij is een extra troef en zorgt voor variatie in ons team”, aldus de coach.



Memphis keek zelf ook met een goed gevoel terug op zijn debuut. “Trots dat ik mijn debuut heb gemaakt voor Lyon. Om in het shirt van de club het veld te mogen betreden, voelde zo goed. Dank voor het warme welkom”, schreef Memphis op Twitter.