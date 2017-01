Dries Mertens is in vorm: "Statistieken zijn natuurlijk super"

“ Als Milik straks terugkomt, kunnen de zaken natuurlijk weer veranderen”

Vooral de eerste assist op Lorenzo Insigne sprong in het oog. Met een prachtige pass stelde hij de kleine aanvaller in staat de openingstreffer aan te tekenen. "Het gaat inderdaad heel lekker. Vandaag speelden we de eerste dertig minuten echt heel goed. Daarna werd het helaas wat minder van onze kant", vertelde de Vlaming tegenover ELF Voetbal na afloop in de catacomben van San Siro, waar hij alvast een pasta aan het nuttigen was.



De herstelshake in de andere hand wees op de professionaliteit van de speler in vorm. "Een interview is natuurlijk geen probleem, de pasta zet ik wel even aan de kant", had hij al gezegd. De sfeer bij de huidige nummer drie van de Serie A is in ieder geval goed, getuige het beeld dat enkele teamgenoten trachtten de pasta te stelen en er tijdens het praatje een paar tikjes onderling werden uitgedeeld. Al bleef Mertens ook kritisch op zichzelf.



"Ik had voor rust voor de 3-0 moeten zorgen", doelend op een één-tegen-één kans tegenover Gianluigi Donnarumma. De zeventienjarige sluitpost van AC Milan kwam echter als winnaar uit de strijd. Zoals wel vaker in het duel. "De eerste bal had ik beter in moeten schieten, maar die tweede keer pakt hij mijn schot fenomenaal." Dat vreven de twee elkaar na afloop van de wedstrijd ook in.



Geweldig

"Die twee assists kan ik geven, omdat we als team gewoon goed stonden. Onze kracht komt er ook het best uit als we de bal in de ploeg hebben. Dan vormen we een geweldig team. Dat gebeurde vandaag vanaf het begin en zo lagen die twee doelpunten er dan ook snel (acht minuten, red.) in." De vorm van de snelle Belg is ongelofelijk de laatste weken. "Ik speel op dit moment veel meer dan eerst. Als je meer speeltijd krijgt, kun je ook meer doelpunten maken en assists verzorgen. Ik krijg die speelminuten nu in een team dat draait en dan is dit het resultaat. De statistieken zien er nu natuurlijk super uit", daarmee doelende op zijn dertien doelpunten/assists in de laatste zes wedstrijden.



"Voor die tijd waren mijn statistieken ook niet slecht, maar toen speelde ik de ene wedstrijd wel en de andere niet. Nu speel ik ze allemaal achter elkaar en dat is prettig. Op dit moment speel ik in de spits en dat bevalt me prima. Als Milik straks terugkomt, kunnen de zaken natuurlijk weer veranderen. Dat zien we dan wel weer."



Real Madrid

In februari speelt Napoli in de Champions League tegen Real Madrid. Iets waar de Italiaanse media al naar vooruit kijkt, maar wat bij de Belg nog geen thema is door het drukke programma. "We spelen op dit moment zoveel wedstrijden dat ik er nog niet mee bezig ben. Dinsdag moeten we alweer aantreden in de Coppa Italia. Dus voor nu is het echt even wedstrijd tot wedstrijd bekijken."



Diego Maradona

Door de goede vorm werd hij onlangs in de Gazzetta dello Sport Diego Mertens genoemd, refererend aan de grootste speler van Napoli uit de clubgeschiedenis, Diego Maradona. Dit ging hem toch net iets te ver. "Dat was meer om te lachen, ik maakte toen zeven doelpunten in twee wedstrijden en daarom maakten ze de grap. Het klopt wel dat hij afgelopen week op de club was en dat we elkaar hebben gesproken. Dat was zeker leuk maar er is niet echt iets speciaals voor gevallen."



De laatste jaren is Mertens doorgegroeid en vormt hij een vaste waarde binnen de club. Toch dacht hij er nooit aan om te vertrekken. "Ik snapte soms ook wel dat ik moest invallen, simpelweg omdat er veel wedstrijden zijn en je niet alle wedstrijden kunt spelen. We hebben ook altijd een grote kern bij deze club en daarom speel je soms minder vaak. Ik heb het daarnaast gewoon heel erg naar mijn zijn hier in Italië en Napoli. Het is een mooi leven hier. Dat was het al vanaf het moment dat ik hier kwam. Daarna kwam ook onder andere Jonathan de Guzman bij de club en ook met hem was het altijd leuk. Het is jammer dat hij is vertrokken, want hij speelde heel goed. Bij hem is het einde hier een beetje raar verlopen, dus ik verwacht niet dat we volgend jaar weer samenspelen voor Napoli, helaas."



Tenslotte gaf Mertens ook nog een advies aan een landgenoot die op dit moment voor Chievo Verona zijn minuten mag maken, Samuel Bastien. "Ik zou graag tegen hem willen zeggen dat hij heel erg zijn best moet gaan doen en vooral ook geduld moet hebben. De Serie A is echt een heel moeilijke competitie om in te spelen. Dat heb ik zelf ook ervaren in mijn eerste jaren hier. Daarnaast moet je bijvoorbeeld ook echt de Italiaanse taal spreken om te kunnen slagen hier. Maar zoals gezegd is het vanaf dan ook echt een supertijd hier, de cultuur staat me heel erg aan", aldus Mertens. Aankomende dinsdag zal hij het in de bekerwedstrijd op moeten nemen tegen Fiorentina.