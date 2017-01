Schmidt: "Ik had, denk ik, niet gespeeld als iedereen fit was"

"Ik hoor bij de groep, maar voel me nog geen basisspeler”, zegt Schmidt tegen de Leeuwarder Courant. “Ik had, denk ik, niet gespeeld als iedereen fit was.” Jerry St. Juste en Joost van Aken waren afwezig bij Heerenveen tegen PSV.



Schmidt, die twintig maanden aan de kant stond, was toch wel blij om weer op het veld te staan. "Een lang proces, waarbij ik veel teleurstellingen heb moeten slikken. Dus hou je je tijdens de revalidatie maar vast aan dit: het spelen van mooie wedstrijden. Natuurlijk ben ik blij dat ik er eindelijk weer sta. Maar op dit moment baal ik alleen maar van het resultaat."



Heerenveen had vijf minuten voor tijd nog een 2-3 voorsprong in Eindhoven. Echter draaiden Marco van Ginkel en Hector Moreno de stand in twee minuten helemaal om. PSV kreeg bij een 2-2 stand al eerder de mogelijkheid om op voorsprong te komen, maar Gaston Pereiro miste de strafschop.



"Ik weet nog steeds niet wat er gebeurde. Volgens mij gaf de scheidsrechter (Bas Nijhuis, red.) de penalty op advies van zijn grensrechter. Erwin pakte die bal echt fantastisch. Voor hem alleen al hadden we onze voorsprong vast moeten houden. Ongelooflijk zonde dat het niet is gelukt", aldus Schmidt.