Gerrard adviseert Liverpool: "Ik zou Van Dijk halen"

Virgil van Dijk is bezig aan een sterk seizoen bij Southampton. Verschillende clubs hebben interesse in de Nederlandse verdediger. Steven Gerrard vindt dat Liverpool hem zo snel mogelijk moet halen.

“Ik zou een bod proberen uit te brengen op Van Dijk van Southampton, hij is wie we nodig hebben”, zegt Gerrard tegen BT Sports. Liverpool haalde de afgelopen jaren veel spelers van Southampton, zoals Nathaniel Clyne, Adam Lallana, Dejan Lovren en Sadio Mané. “We hebben genoeg spelers van Southampton gehaald, dus ze zullen het niet leuk vinden als we Van Dijk proberen te kopen.”



Naast Liverpool zouden ook Chelsea, Everton en Manchester City belangstelling hebben in Van Dijk. Southampton zal de Nederlander niet snel laten gaan aangezien de club ook al onlangs afscheid nam van José Fonte, die naar West Ham United vertrok.