FOX: "Positief effect als Ajax en Feyenoord na elkaar spelen"

"Het zal voor niemand een verrassing zijn dat de wedstrijden van de traditionele top-drie het grootste publiek bereiken", zegt Maarten van Rooijen van rechtenhouder FOX Sports tegen Metro. "Tevens is zondag 16.45 uur een populair tijdstip voor live voetbal op televisie."



"Denk aan Ajax - PSV, de laatste wedstrijd voor de winterstop, daar keken gemiddeld 820.00 mensen naar. Ook is er een positief effect te zien als bijvoorbeeld Ajax en Feyenoord op een zondag na elkaar spelen. Fans willen dan toch zien hoe beide clubs het ervan afbrengen met oog op de titelstrijd."



De KNVB maakt maakt samen met FOX Sports, de clubs, de gemeente, de NS en de politie het speelschema. Op verzoek van FOX komt het dat Feyenoord, Ajax en PSV niet op vrijdag spelen. "Dat de traditionele top-drie niet op vrijdag speelt is sinds vorig seizoen inderdaad op verzoek van ons. Dit om reden van programmatische aard”, aldus Van Rooijen.