Nijhuis: "Kan De Jong wel strafschop geven, maar dan moet hij wel raak"

De Jong kwam onlangs na een wedstrijd naar Nijhuis om te vragen waarom hij geen strafschop gaf. "Na een wedstrijd gebeurt dat weleens, dat spelers op je afkomen", vertelt Nijhuis bij Bureau Sport. "Laatst had ik dat ook een keer met Luuk (de Jong, red.).”



“Toen kwam hij op me af rennen en zei van: 'Bas, ik had een strafschop moeten hebben.' Dan zeg ik ook weleens terug tegen Luuk: 'Ik kan ze wel geven, maar dan moet je ze er ook wel in schieten'. Zo gaat dat contact." Nijhuis gaf zondag wel een strafschop aan De Jong. De penalty werd echter door Gaston Pereiro gemist.