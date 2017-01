Kuyt: "Toornstra verdient een kans in Oranje"

Dirk Kuyt vindt dat Jens Toornstra zich goed aan het ontwikkelen is bij Feyenoord. De middenvelder is belangrijk voor de Rotterdamse topclub. De aanvoerder hoopt dat Toornstra ook in het Nederlands elftal gaat spelen.

"Hij is een geweldige prof, voetballer en persoon”, zegt Kuyt tegen De Volkskrant. “Er mag een stukje flair bij. Wees trots met het niveau dat je wekelijks laat zien en straal dat uit. De bondscoach is nog zoekende, lang niet alles ligt vast zoals een paar jaar geleden. Hij verdient een kans. Feyenoord hoeft ook zijn eindstation niet te zijn.''



"Jens mag nog meer schijt aan de wereld krijgen. Hij heeft een geweldige trap. Op de training vliegen de ballen er uit alle standen in. In wedstrijden gebruikt hij dat wapen nog te weinig,'' aldus Kuyt.