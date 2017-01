Real-target Isak tekent in Dortmund: "Transfer met perspectief"

“Alexander is een heel groot talent en veel Europese topclubs wilde hem deze winter aantrekken”, zegt Michael Zorc, sportief directeur van Borussia Dortmund, op de clubwebsite. “We zijn erg blij dat hij voor ons heeft gekozen. De club is, net zoals de speler, overtuigd dat dit een transfer is met veel perspectief.”