Vitesse mist Foor tegen Feyenoord en AZ

De aanvallende middenvelder van de Arnhemse club kreeg afgelopen zaterdag in de slotfase van de wedstrijd tegen FC Groningen een rode kaart. Juninho Bacuna was het slachtoffer van een ongecontroleerde tackle. Komende donderdag speelt Vitesse tegen Feyenoord in het bekertoernooi, waar de club zondag tegen AZ speelt.