'Europese top aast op Liverpool-duo'

Liverpool is het kalenderjaar slecht begonnen. De Engelse club wist in 2017 nog geen competitiewedstrijd te winnen en is op een grote achterstand gezet voor het kampioenschap. De slechte prestaties van Liverpool zijn niet de enige kopzorgen voor Jurgen Klopp, trainer van de club.

De huidige nummer vier van de Premier League raakt deze maand mogelijk enkele sterkhouders kwijt. Adam Lallana is bezig aan een sterk seizoen bij The Reds en dat is ook in Frankrijk opgevallen. Dit schrijft The Times. De middenvelder staat in de nadrukkelijke belangstelling van Paris Saint-Germain. Patrick Kluivert, directeur voetbalzaken bij de Franse miljoenenclub, zou groot fan van Lallana zijn.

Ook Emre Can tekent tijdens de huidige transferwindow nog bij een andere club. Juventus is zeer gecharmeerd van de Duitser, die in 2014 overkwam van Bayern Leverkussen. Dit schrijft Corriere dello Sport. Scouts van de club uit Turijn bekenden hem al meerdere malen, onder andere tijdens de wedstrijd tegen Manchester United.