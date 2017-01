'Larsson zegt 'nee' tegen Italië en praat met Ajax'

De kans is groot dat Sam Larsson deze week nog vertrekt bij sc Heerenveen. De buitenspeler van de Friese club wordt al weken in verband gebracht met een transfer. De Zweed zou dit weekend twee clubs uit Italië hebben afgewezen.

De 23-jarige Larsson heeft Sassuolo en Atalanta laten weten dat hij geen interesse heeft in een overstap naar één van de twee clubs. Dit schrijft Tuttomercatoweb. Beide Serie A-clubs zouden vergaande interesse in de buitenspeler hebben, maar lijken hem dus uit hun hoofd te kunnen zetten. Volgens het Italiaanse medium verkast Larsson liever naar Ajax en zouden beide partijen al met elkaar in gesprek zijn.