"Serero naar Bratislava? Ik ontvang hem met open armen"

Thulani Serero kent een moeilijke periode bij Ajax. De laatste wedstrijd van de middenvelder in het eerste elftal van Ajax was vorig jaar, onder toenmalig trainer Frank de Boer. Peter Bosz, de huidige trainer van de Amsterdammers, heeft de Zuid-Afrikaan niet nodig en nam hem nog geen enkele keer op in de wedstrijdselectie.

"Het is een moeilijke situatie voor Thulani", zegt oud-Ajacied Ruben Ligeon, die in zijn periode bij Ajax vaak met Serero optrok, tegenover ELF Voetbal. "Hij is mentaal heel erg sterk en gaat goed met de situatie om. Hij is zeker geen lastige jongen binnen de groep omdat hij nu niet speelt."

"Ik hoop dat de situatie heel snel veranderd voor hem, want het is echt een goede speler", vervolgt de huidige vleugelverdediger van Slovan Bratislava. "Het zou mooi voor hem zijn als hij deze maand een nieuwe club kan vinden, want hij wil natuurlijk graag voetballen. "Of hij naar Bratislava moet komen? Ik ontvang Thulani hier met open armen", zegt hij lachend.