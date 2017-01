Van Dijk volgt Fonte op als aanvoerder van Southampton

Virgil van Dijk is de nieuwe aanvoerder van Southampton. De Nederlandse verdediger is bezig aan een ijzersterk seizoen bij de huidige nummer elf van de Premier League en ziet dat beloond worden met de aanvoerdersband. Van Dijk volgt José Fonte, die deze maand naar West Ham United vertrok, op als captain.

"Het is normaal voor mij om Virgil van Dijk tot aanvoerder te benoemen”, zegt Southampton-manager Claude Puel op de persconferentie voorafgaand aan het EFL Cup-duel tegen Liverpool. “Hij is de leider van het team en Steven Davis is de leider van de club"



Liverpool-legende Steven Gerrard stak eerder vandaag al de loftrompet over Van Dijk. “Ik zou een bod proberen uit te brengen op Van Dijk van Southampton, hij is wie we nodig hebben”, sprak hij.