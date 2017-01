ELF Transfertarget van de Dag: Sam Larsson

De transfermarkt in Europa is weer geopend. ELF Voetbal bespreekt tot eind januari elke dag een speler in de rubriek Transfergesprek van de Dag.

Aflevering 23: Sam Larsson



SC Heerenveen bezet de fraaie vierde plaats en Sam Larsson is één van de pijlers onder het Friese succes. De Zweedse smaakmaker in Nederlandse dienst, die onlangs debuteerde in de nationale ploeg, verscheen al op de radar van menig club in binnen- en buitenland.



Larsson ziet naar verluidt niets in de interesse van Atalanta Bergamo en Sassuolo. Titelkandidaat Ajax is wél een interessante optie voor de Scandinavische spelmaker. De Amsterdammers beschikken met Hakim Ziyech al over een fijnbesnaarde spelmaker, maar extra kwaliteit op het middenveld kan nooit kwaad.



Stelling: Ajax moet alles op alles zetten om Larsson over te nemen van sc Heerenveen.