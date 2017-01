PSV-icoon: ''De Feyenoord-clan doet daar fanatiek aan mee''

Op de website van Gouden Elftal kunnen voetballiefhebbers stemmen op de beste spelers uit 60 jaar Eredivisie. PSV-legende Berry van Aerle is één van de kandidaten voor de rechtsbackpositie. De concurrentie is echter groot.

De Helmonder denkt dat Ben Wijnstekers de beste papieren heeft, zo blijkt uit een gesprek met Omroep Brabant: ''Het is bekend dat de Feyenoord-clan daar heel fanatiek aan meedoet. Dat werd al duidelijk toen Eddy Pieters Graafland keeper werd en daarom zijn straks de andere Feyenoorders ook favoriet. Maar ik gun het ze allemaal van harte.''



De bescheiden PSV'er hoeft niet per se te winnen: ''Het is toch de eer en trots dat ik toch een aardige carrière achter de rug heb. De nominatie is leuk en natuurlijk zou winnen nog leuker zijn, want ik ben een winnaar. Maar ik ben vooral blij dat ik erbij hoor.''