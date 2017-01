Donny van de Beek: "Ajax heeft gewoon de beste selectie"

Hij is de eerste exponent van een unieke Ajax-lichting die serieus solliciteert naar een basisplaats in het eerste elftal van de Amsterdammers. Donny van de Beek, alleskunner uit Nijkerkerveen, is de aanpassing voorbij. In de nieuwste editie van ELF Voetbal Magazine een interview met Van de Beek.

“ Er spreekt vertrouwen uit dat de club tussentijds geen nieuwe middenvelder heeft gehaald.”

Van de Beek (19) was tot begin november een vertrouwd gezicht bij de beloften van Ajax, maar sindsdien laat trainer Peter Bosz de middenvelder steeds vaker opdraven in het eerste elftal. Zo stond hij in de basis in de Europese wedstrijden tegen Panathinaikos en Standard Luik en in het competitieduel met FC Groningen.



"Het voelde als een flinke opsteker. Niet dat ik aan mezelf begon te twijfelen ofzo. Ik weet dat ik het kan en dat ik er de kwaliteiten voor heb. Maar uiteindelijk wil je gewoon in het eerste spelen. Daar ben ik nu al een paar jaar naartoe aan het werken, daarom voetbal ik bij Ajax", vertelt Van de Beek in de nieuwste editie van ELF Voetbal Magazine.



Achtervolging

Het vertrek van Nemanja Gudelj en Riechedly Bazoer biedt Van de Beek hoop op meer speeltijd. "Er spreekt vertrouwen uit dat de club tussentijds geen nieuwe middenvelder heeft gehaald. Dat is lekker voor de jonge jongens, er is ruimte nu. Dat geeft ons een boost. Wat dat betreft is Bosz een echte Ajax-trainer. Dat zie je aan zijn speelwijze en aan het feit dat hij de jonge jongens een kans geeft. Neem Justin Kluivert. Uit de gesprekken die ik met de trainer heb gevoerd weet ik wat hij van mij verwacht en dat het wel goed komt met mijn speeltijd", aldus de jonge middenvelder.

Van de Beek zet met Ajax de achtervolging in op lijstaanvoerder Feyenoord. "Ik geloof in de titel. Waarom niet dan? We hebben gewoon de beste selectie. Als we normaal ons ding blijven doen en we kunnen de absolute wil om te winnen opbrengen, dan gaat het goed komen", besluit Van de Beek.



