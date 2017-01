Sparta-coach Pastoor niet akkoord met voorstel aanklager

Volgens de KNVB gaat het om 'het uiten van dreigende of intimiderende taal in de richting van de 4e official'. Pastoor werd naar de tribune gestuurd door arbiter Dennis Higler. De tuchtcommissie buigt zich maandagavond over de zaak.





