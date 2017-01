Zweeds talent sleept contract bij Heerenveen in de wacht

SC Heerenveen doet opnieuw zaken met een Scandinavische club. De talentvolle vleugelaanvaller Ivan Rako komt per direct over van het Zweedse Motala AIF FK. Het gaat om een contract tot de zomer van 2018.

''We zijn blij dat we Ivan aan onze spelersgroep kunnen toevoegen'', verklaart technisch manager Gerry Hamstra op de clubsite. ''Het is een compliment voor de scouting, die hem lange tijd gevolgd hebben, dat hij voor sc Heerenveen heeft gekozen. Ivan is een talentvolle speler die bij ons 1,5 jaar de kans krijgt om zich te bewijzen. Hij zal aansluiten bij de beloften om door te groeien.''