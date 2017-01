Van der Werff stookt vuurtje op: ''Echt niet bang voor Feyenoord''

Verdediger Maikel van der Werff praat met De Telegraaf over de bekerclash: ''Hier leven we al een tijdje naar toe. Er wordt vaak gezegd dat je het van wedstrijd tot wedstrijd moet bekijken, maar dat is onzin. Dit wordt echt een mooie pot. En in die beker kan alles gebeuren.''



De zelfverzekerde mandekker gaat verder: ''De wedstrijd in De Kuip vorige maand (3-1 nederlaag, red.) ben ik niet vergeten. Toen speelden we een prima wedstrijd, maar gaven we twee cadeautjes weg. Anders had ik het nog willen zien. Wij zijn echt niet bang voor Feyenoord.''