Zinchenko: "Ik luister heel goed naar Shevchenko"

Een rasvoetballer. Beweeglijk, slim, ijverig. Bij PSV leren ze Manchester City-huurling Oleksandr Zinchenko (20) steeds beter kennen. Wat velen in Nederland niet weten is dat de veelbelovende middenvelder een bijzonder verhaal met zich meedraagt. Over een politieke rel in Oekraïne , een paspoortaffaire en een geknutselde foto met Andriy Shevchenko .

“ Shevchenko is een goede, hele moderne trainer. Echt van deze tijd.”

In de nieuwste editie van ELF Voetbal Magazine vertelt Zinchenko openhartig over zijn jeugd, de huidige situatie in zijn land en zijn band met Shevchenko, de huidige bondscoach van Oekraïne. In mei 2016 werd Zinchenko door een doelpunt tegen Roemenië de jongste doelpuntenmaker ooit voor Oekraïne. Hij pakte het record af van Shevchenko, onder toeziend oog van de oud-spits van Dinamo Kiev, AC Milan en Chelsea.



Het was een bijzonder moment voor Zinchenko. "Het was mijn droom en blijft mijn droom om ooit zo goed te worden als hij. Maar ik ken Shevchenko en weet dus dat ik nog ontzettend hard moet werken om zijn niveau te evenaren. Geen grapjes over dat record dus, haha. Die vent heeft een Gouden Bal. Dat zegt genoeg", aldus de PSV'er in ELF Voetbal Magazine.

"Hij is zonder twijfel de meest getalenteerde Oekraïense voetballer ooit. Een legende. Het maakt me trots dat hij zo'n belangrijke rol speelt in mijn carrière. Ik luister heel goed naar alles wat hij tegen me zegt. Zijn tips en adviezen tijdens trainingen bij de nationale ploeg zijn ongelooflijk waardevol voor mij. Hij is een goede, hele moderne trainer. Echt van deze tijd. Een super moderne man. Heel gedisciplineerd. En hij probeert zijn opvattingen met ons te delen", aldus Zinchenko.



