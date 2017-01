Mühren: "Ik kon in Haifa wonen, dat leek mij wel mooi"

In augustus stond hij nog op het punt om naar het Midden-Oosten te verhuizen. Daar zag Robert Mühren (27) uiteindelijk vanaf. Maar goed ook, denkt hij nu. Mühren was lange tijd bankzitter bij AZ. Of speelde bij Jong AZ. Nu is de Volendammer weer van waarde bij AZ. Niet langer als een supersub, maar in de basis, als klassieke nummer 10.