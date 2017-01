Braafheid: "Ik was druistig, een verwende kwast eigenlijk"

“ Als ik de rust in mijn hoofd had kunnen bewaren was het allemaal heel anders gelopen.”

Braafheid (33) vertelt in de nieuwste editie van ELF Voetbal Magazine over zijn revalidatie van een ingescheurde achillespees, mentale weerbaarheid en mental coaches. Had hij maar eerder hulp ingeschakeld, denkt Braafheid weleens. Dan had zijn carrière er heel anders uitgezien. "Ik denk dat ik dan langer bij Bayern en in Oranje had gespeeld ja", verklaart de tienvoudig international.



"Als ik toen mentaal sterker was geweest, was ik anders omgegaan met mijn situatie in München. Als ik de rust in mijn hoofd had kunnen bewaren was het allemaal heel anders gelopen. Het mentale aspect is meestal de valkuil van de mens denk ik. Ik was jong toen ik in 2009 bij Bayern tekende, 26. Druistig, een verwende kwast eigenlijk. Ik had altijd en overal in de basis gespeeld. Dan kom je bij Bayern en wil je dat even doortrekken. Zo werkt het niet. In de absolute top gelden andere wetten. Daar ben je een van de velen", aldus Braafheid.

En in het geval van Bayern waren die 'velen' niet de minsten. In de kleedkamer zaten zoveel sterren dat het hemelgewelf jaloers omlaag keek. "Zat ik ineens naast Ribéry, een van de beste spelers ter wereld. Ik zag alles als een uitdaging. Het kon mij niet schelen wie mijn concurrentie was. Ik moest daar spelen. Dacht: ik ga ze wel even laten zien wie Edson Braafheid is. Mijn fout: te weinig geduld."



