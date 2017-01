Roemeens toptalent hoeft niet te rekenen op bod van PSV

Andrei Ivan staat niet op het lijstje van PSV, meldt het Eindhovens Dagblad . De aanvaller van Universitatea Craiova, slechts twintig lentes jong, werd door het Roemeense ProSport in verband gebracht met de Nederlandse topclub.

De begeerde Ivan debuteerde in 2015 in het nationale elftal van Roemenië. PSV nam onlangs afscheid van vleugelspits Luciano Narsingh (Swansea City), terwijl Florian Jozefzoon niet meer hoeft te rekenen op speeltijd in de hoofdmacht.