De Guzman droomt hardop van Champions League met Feyenoord

“ Volgend jaar met Feyenoord in de Champions League? Dat zou echt top zijn.”

Voor de nieuwe editie van ELF Voetbal Magazine ging ELF-redacteur Sander Berends in Verona op bezoek bij Jonathan De Guzman. De middenvelder wordt door Napoli verhuurd aan Chievo Verona. Het huwelijk met de club uit Napels is gestrand. Het scheelde overigens niet veel of De Guzman was in de zomer van 2015 naar PSV gegaan.

PSV meldde zich toen bij de geboren Canadees. "Ik heb die belangstelling afgewezen. Op dat moment paste het niet om naar PSV te gaan. Het buitenland, dat was mijn ambitie. Ik was een beetje de weg kwijt, door die blessure. Achteraf was het misschien een betere optie geweest. Dan had ik dichter bij Oranje gezeten. PSV speelde toen ook nog in de Champions League."



Feyenoord

De Guzman heeft een aflopend contract bij Napoli en weet nog niet waar zijn toekomst ligt na dit seizoen. Een duidelijke voorkeur voor een volgende stap heeft hij wel. "Feyenoord blijft altijd speciaal voor me. Het voelt als mijn club. Feyenoord zou voelen als thuiskomen. Ik heb er een toptijd gehad. Nooit zal ik vergeten wat de club voor me heeft betekend. Een officieel afscheid heb ik nooit gehad. De manier waarop ik vertrok lag gevoelig", aldus de middenvelder, die de jeugdopleiding in Rotterdam doorliep en na vijf jaar in het eerste transfervrij naar Real Mallorca ging.



"Een officieel moment om het publiek te bedanken is daardoor nooit ingelast. Maar misschien moest het ook zo zijn dat ik nog geen afscheid heb genomen. Volgend jaar met Feyenoord in de Champions League? Dat zou echt top zijn. Als ze een keer kampioen kunnen worden, dan is het dit seizoen. Ajax en PSV laten te veel punten liggen. Ajax is niet het Ajax dat het graag wil zijn. PSV is dit seizoen niet het PSV van de afgelopen jaren. Feyenoord heeft een moeilijke periode gehad. Het is straks afwachten hoe de eerste serie na de winterstop uitvalt. Feyenoord is meer een team dan vorig jaar", besluit De Guzman.



