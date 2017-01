Van der Heijden: "Zo'n bijnaam zie ik als een compliment"

“ Wanneer ik soms over de lijn dribbel en een actie maak, hoor ik het publiek al juichen.”

Analist René van der Gijp zei het al eens en laatst ook jouw teamgenoot Jens Toornstra in een interview: je bent dit seizoen een soort cultheld geworden in De Kuip. Hoe kijk jij daar tegenaan?

"Als ik denk aan de mannen die dat vroeger waren vind ik mezelf eigenlijk geen typische cultheld. Maar misschien komt het doordat sommige mensen in Rotterdam mij in eerste instantie hebben onderschat. Ze zien nu wat ik echt kan. Ik heb wat foutjes gemaakt, zoals iedereen weleens overkomt. Maar voetballen kan ik wel. En ik ben dit seizoen ook echt gegroeid in mijn rol als verdediger. Ik heb daardoor blijkbaar fans erbij.



Wanneer je 'Jan-Arie van der Heijden' intikt bij Google krijg je opmerkelijke suggesties bij de zoektermen, zoals: 'Jan-Arie van der Heijden schaar' en 'Jan-Arie van der Heijden baco'. De eerste suggestie snapt hij wel, die tweede blijft opmerkelijk. "Ik heb namelijk nog nooit een Bacardi cola gedronken. Ik drink zelfs vrijwel geen alcohol. Maar ik weet dat Baco-Arie een van mijn bijnamen is. Iemand heeft dat blijkbaar ooit bedacht. Geen idee waarom. Maar je komt er niet meer vanaf, haha."



Zijn andere bijnaam vindt hij passender: 'Jan-Scharie'. "Die heb ik sinds dit seizoen bij Feyenoord. Die vind ik wel leuk. Het zegt ook wel iets over mij als verdediger. Ik ben vooral een voetballend ingestelde verdediger. Wanneer ik soms over de lijn dribbel en een actie maak, hoor ik het publiek al juichen. Nu moeten ze niet denken dat ik alleen voor de show een schaar maak. Het moet effectief blijven, hè? Dat de supporters zo'n bijnaam voor mij bedenken zie ik alleen maar als een compliment."



