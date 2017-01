Van Marwijk: ''Ajax-Feyenoord misschien wel bepalend dit jaar''

Bert van Marwijk, die met Feyenoord de UEFA Cup veroverde, volgt de lijstaanvoerder uit Rotterdam nog immer op de voet. De bondscoach van Saudi-Arabië praat met Ziggo Sport -presentator Jack van Gelder over de titelkansen.

''Ze staan vijf punten voor, hebben een prima selectie, een goede trainer en ik hoop dat ze kampioen worden'', aldus de oud-trainer van het Nederlands elftal. Om er aan toe te voegen: ''Het zal nog wel moeilijk worden.''



''Maar voor PSV en Ajax gaat het ook niet makkelijk worden'', voorspelt Van Marwijk. ''Iedereen heeft het over de vijf punten die ze moeten verdedigen, maar kijk eens naar hoe moeilijk het voor alle drie was. Ze zullen allemaal nog punten verliezen en misschien is Ajax - Feyenoord wel bepalend dit jaar.''