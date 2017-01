Van Basten: "Nooit gezegd dat ik dat wil afschaffen"

Marco van Basten kreeg deze week veel kritiek te verwerken. De oud-topspeler kwam in het nieuws nadat hij een aantal veranderingen in het voetbal wilde doorbrengen, waaronder het afschaffen van buitenspel. Trainers als Jürgen Klopp, Arsène Wegner en Ronald Koeman zagen niets in de plannen.

“Prima, dat mag, maar voer dan wel een inhoudelijke discussie” reageert Van Basten in het Algemeen Dagblad. “Nu roepen ze alleen dat ik gek ben, zonder duidelijke argumenten. Daar kan ik niet zoveel mee. Begrijp me goed: ik pleit niet voor rigoureus afschaffen van buitenspelel, zomaar opeens, maar het is wel goed om er op zijn minst over na te denken.”



“Je kunt alles bij het oude houden, maar je kunt ook proberen om voetbal op een slimme manier aantrekkelijker te maken, ook richting de toekomst”, vervolgt hij.



Naast het afschaffen van buitenspel, zou Van Basten ook geopperd hebben om shoot-outs in te voeren en daarmee verlengingen af te schaffen. “Ik heb nooit gezegd dat we gelijke spelen, verlengingen en strafschoppen moeten afschaffen. Maar bij wedstrijden die je na 90 minuten wilt beslissen, zonder meteen een hele verlenging te spelen, zou je voor shoot-outs kunnen kiezen. Het is een aantrekkelijk alternatief in specifieke competities. Niet meer en niet minder.”