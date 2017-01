PSV incasseert weinig treffers: "Niet alleen verdienste van mij"

PSV beschikt dit seizoen over de minst gepasseerde verdediging van de eredivisie. De Eindhovenaren incasseerden slechts elf tegentreffers, waarvan drie in de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Een belangrijk aandeel in het succes zijn de verdiensten van doelman Jeroen Zoet.

“Zoiets is niet alleen een verdienste van mij, maar zeker ook van de jongens die voor me staan, tot aan Luuk de Jong aan toe”, reageert de 26-jarige sluitpost in gesprek met De Telegraaf. “Het begint allemaal met de manier waarop we als team druk zetten.”



“Statistieken zijn leuk, maar het is niet iets waar ik me heel druk om maak”, vervolgt hij. “Niet toen ik er maar zeven tegen had en ook niet nu het er tien zijn. Ons doel is kampioen worden. Als dat niet lukt en ik heb wel fantastische statistieken, dan voelt dat als een grote smet. Ik heb liever mindere persoonlijke statistieken, maar wel de titel.”