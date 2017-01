Ziyech zorgde voor problemen: "Ze lieten zich intimideren"

“Ik denk wel dat ze bij FC Twente opgelucht zijn dat hij is vertrokken”, zegt journaliste Fardau Wagenaar in het Fox Sports-programma Natafelen. “Ze zullen het niet toegeven want het is natuurlijk een fantastische voetballer, maar ik weet zeker dat ze opgelucht zijn. In de kleedkamer kan je nu jezelf zijn, vorig jaar was dit een stuk moeilijker.”



“Zijn teamgenoten waren allemaal jong en kwamen net kijken”, vervolgt ze. “Ziyech is ook niet de oudste voetballer, maar de anderen lieten zich wel intimideren. Ze kwamen net uit de jeugdopleiding naar het eerste elftal en dan loopt er zo’n ster als Ziyech, want dat was hij eigenlijk wel. Ik denk niet dat zij toen klaar waren om tegen hem in te gaan.”