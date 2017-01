Haps over Oranje: "Het liefst dit jaar nog"

Ajax, PSV, Lille en Newcastle United zouden Ridgeciano Haps hoog op hun wensenlijstje hebben staan. De verdediger van AZ, die in het verleden in de jeugdopleiding van Ajax speelde, houdt deze winter zelf geen rekening met een transfer.

“Als Barcelona komt ben ik weg, maar anders niet. Ik hou me verder niet bezig met wie er allemaal op de tribune zitten voor mij”, stelt hij in gesprek met Goal, waar hij ook spreekt over het Nederlands elftal. “Het liefst haal ik het Nederlands elftal nog dit jaar, maar ik weet niet hoe het er nu voor staat. Ik moet zeggen dat ik daar ook niet al te veel op let. Als het komt, dan komt het en dan ben ik er klaar voor.”