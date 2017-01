Beugelsdijk maakt zich zorgen: "Dit is gewoon heel erg lastig"

“Er moet hier zoveel gebeuren”, zegt hij tegenover Voetbal International. “We creëren geen enkele kans! Dit is gewoon heel erg lastig. PEC is niet veel beter dan wij. Toch leek het hier in Den Haag een ontzettend goede ploeg. Dat komt niet door Zwolle, dat komt door ons.”



“De situatie in Den Haag is zorgelijk”, vervolgt hij. “Vorige week de nederlaag tegen Heerenveen, nu tegen PEC. En dan vooral ook de manier waarop. Ik wil tegenstanders hier in Den Haag bij de strot pakken. Alleen gebeurt dat niet. We kunnen het niet.”