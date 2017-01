Van Aanholt bereikt persoonlijk akkoord en staat voor transfer

Patrick van Aanholt lijkt Sunderland deze week te gaan verlaten. De vleugelverdediger heeft een persoonlijke akkoord bereikt met Crystal Palace. Volgens The Guardian heeft de club zo’n tien miljoen euro over voor Van Aanholt. De transfersom kan oplopen tot een kleine veertien miljoen euro.

Wanneer de transfer daadwerkelijk doorgaat, zal Van Aanholt worden herenigd met Sam Allardyce. De oud-bondscoach van Engeland, die sinds enkele maanden werkzaam is bij de nummer achttien van de Premier League, was tussen oktober 2015 en de zomer van 2016 de trainer van de linksback bij Sunderland. Van Aanholt maakte in 2014 de overstap van Chelsea naar Sunderland.