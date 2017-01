'El Ghazi op weg van Ajax naar Lille'

Anwar El Ghazi is op een haar na voetballer van Lille. De aanvaller van Ajax is op weg naar de Franse club. Dat meldt het AD .

De 21-jarige speler zou woensdag naar zijn nieuwe werkgever afreizen om daar de laatste details te bespreken. Met het op handen zijnde akkoord komt een einde aan het 'verhaal'-El Ghazi bij Ajax, die zich dit seizoen niet populair heeft gemaakt in Amsterdam.

El Ghazi kreeg het aan de stok met trainer Peter Bosz. Hij was niet te spreken over zijn reserverol en werd verbannen naar Jong Ajax. Hij kreeg wel weer een kans in het eerste elftal van de Noord-Hollanders, maar die zouden het niet erg vinden als hij toch vertrekt.