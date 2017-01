Kashia heeft álles over voor bekerwinst Vitesse

Guram Kashia heeft er alles voor over om met Vitesse goed te presteren in de KNVB Beker. De middenvelder wil niet alleen Feyenoord uitschakelen in de kwartfinale, maar ook graag de finale winnen.

"Ik wil sterven voor de wedstrijden in de beker", zegt Kashia in aanloop naar het duel met de Rotterdammers in gesprek met Omroep Gelderland. "Het doel is de beker naar Arnhem te krijgen en dan ben ik na zoveel jaar Vitesse misschien wel een legende.''



Eerst Feyenoord uitschakelen, dus. "Het is de belangrijkste wedstrijd tot nu toe, dat weet iedereen. We spelen thuis en met een vol stadion moet het kunnen.''