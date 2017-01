'Roda JC voor deel overgenomen door steenrijke Rus'

De Rus zou een minderheidsbelang krijgen in de club. Hij is directeur van de nationale bank van Dubai. Frits Schrouff houdt de meeste aandelen in handen. Mede dankzij zijn geld bleef Roda JC afgelopen seizoen in de Eredivisie.



Roda JC presteert deze voetbaljaargang ondermaats. Het team staat op de laatste plaats in de tussenstand. De ploeg heeft dertien punten en een doelsaldo van min zeventien.