Keeper Senegal blesseert zichzelf om tijd te rekken!

De keeper van Senegal wilde tegen Algerije maar wat graag tijd rekken. Bij de stand van 2-2 zou zijn land doorgaan naar de volgende ronde. Met nog een minuut te gaan, besloot hij zijn toevlucht te nemen tot een truc.



N'Diaye mocht een doeltrap nemen. Hij zette een paar passen en haakte zichzelf toen pootje. Na een blessurebehandeling mocht hij gewoon het spel hervatten, zonder een gele kaart te krijgen. Bekijk hier de opmerkelijke beelden!





Possibly our favourite ever attempt at time-wasting, courtesy of Senegal goalkeeper Khadim N'Diaye. #AFCON pic.twitter.com/hCxSrpPOdI