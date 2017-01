Van Marwijk zit niet op één lijn met ideeën KNVB

"Wat we nu horen, is dat de bond de jongste jeugd anders wil gaan opleiden. De spelertjes moeten nu twee tegen twee, drie tegen drie en vier tegen vier in wedstrijdvormen gaan spelen. Daar heb ik echter nooit over gesproken."



"Het gaat om het mentale aspect, daarop schieten we tekort. Dat het fysieke gedeelte ook een probleem is, is niet waar. Onze spelers zijn net zo groot, breed en sterk als die in het buitenland. Het zit hem vooral in de mentale weerbaarheid. Onze manier van voetballen en onze wil om te winnen is anders dan in Zuid-Amerika, Engeland en Duitsland. Daar is die wil groter."