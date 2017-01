Ongenda definitief aan de slag bij PEC Zwolle

Ongenda op de site van zin nieuwe werkgever: "Ik kijk er naar uit om met PEC Zwolle in de Eredivisie te spelen. Een competitie, waarin ik de volgende stap wil zetten. Daarnaast is de overstap naar Zwolle voor mij een mooi avontuur, waar ik veel zin in heb. Ik wil honderd procent voor de club geven en er dit seizoen samen met de rest van het team voor zorgen dat we in de Eredivisie blijven."



"Met Hervin in de gelederen hebben we een extra wapen in huis om ons de komende maanden uit de onderste regionen van de Eredivisie te spelen", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp. "Het is mooi dat we deze talentvolle aanvaller voor een lange tijd aan PEC Zwolle hebben kunnen binden."