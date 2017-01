"Ödegaard en Ajax of Dortmund zou teleurstellend zijn"

"In Noorwegen wordt verwacht dat hij in het eerste elftal van Real Madrid gaat spelen", zegt Hartvig in het Dagblad van het Noorden. "Alle Noren zijn gek van hem omdat hij zo begaafd en down to earth is. Een carrière bij bijvoorbeeld Ajax en Borussia Dortmund zou door veel Noren als teleurstellend worden ervaren"



Ödegaard speelt nu op huurbasis bij sc Heerenveen. Hij werd eerder in verband gebracht met Ajax, maar de club was niet geïnteresseerd in het grote talent. Hij kwam tot nu toe twee keer in actie voor de Friezen.