Oud-Ajax-speler Boilesen doet éindelijk weer mee

De linksback kwam na twintig maanden weer in actie. Hij deed mee in het oefenduel van zijn club met Halmstads BK. Gelukkig voor de Deen ging alles goed. Hij kampte bij Ajax bij blessures en mocht in zijn laatste seizoen niet spelen, omdat ploeggenoten de voorkeur kregen.



"Het was mijn eerste wedstrijd in meer dan twintig maanden, dus het was erg leuk. Het was wel allemaal weer nieuw, maar ik denk dat het goed ging. Het belangrijkste is dat ik weer minuten in de benen heb", zegt Boilesen op de site van zijn werkgever.