"Wat een slechte verliezer na die goal tegen Ajax"

"De winnende goal van een van mijn lievelingsspelers werd door de trainer van de tegenpartij afgedaan als zondagsschot. Ik wond mij op", schrijft Borst in het Algemeen Dagblad."Wat een slechte verliezer, die nep-Pep."



De columnist looft juist de goal van Schöne, die de bal heerlijk in het vijandelijke doel schoot. "Zoals meneer Schöne de bal vanaf achttien meter raakte, dat was technisch volmaakt. Dat had met geluk helemaal niets te maken."