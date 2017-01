Ajax moet penalty's beter benutten, vindt Bosz

Peter Bosz is niet zo blij met het gebrek aan scherpte van de spelers van Ajax vanaf de strafschopstip. Lasse Schöne schoot er al twee mis en Hakim Ziyech faalde ook eenmaal. Slechts vier van de zeven strafschoppen gingen binnen.

"Een strafschop moet er gewoon in, klaar", merkt Bosz dan ook op in gesprek met Ajax TV. Hij hoopt dat zijn spelers in de rest van het seizoen wat succesvoller zullen zijn vanaf elf meter. Overigens miste PSV er pas één.