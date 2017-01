Ajax-speler El Ghazi vertrekt definitief naar Lille

De 21-jarige speler werd aanvankelijk gezien als groot talent. Hij had eerder dit seizoen op de training alleen een aanvaring met Peter Bosz. Na een maand bij Jong Ajax werd de vleugelspeler weer in genade aangenomen.



El Ghazi kreeg de laatste weken zelfs een kans in de basis bij Ajax. Hij tekent een contract dat hem voor vier jaar aan de Franse ploeg verbindt. Lille staat op de veertiende plaats in de Ligue 1. Koploper Monaco heeft meer dan dubbel zoveel punten gepakt.