Keeper Togo keept niet nadat vandalen huis vernielden

De goalie had in het vorige duel, dat met Marokko (3-1 verlies), fouten gemaakt. Sindsdien staat het huis onder politiebewaking. De 38-jarige Agassa is geschrokken van de vernielingen en wil even rust hebben om het drama te verwerken.



"Hij schrok enorm toen hij telefoontjes uit Togo kreeg en hoorde wat er was gebeurd. Of hij nu speelt of niet, ik zal zijn beslissing respecteren. Al met al is voetbal een spelletje. Het hele team staat volledig achter hem", zegt bondscoach Claude le Roy op een persconferentie. Togo moet winnen om nog de kwartfinale te behalen.