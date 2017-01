Xhaka maakt zich opnieuw niet populair bij Arsenal

De voetballer van Arsenal was daar om een van zijn vrienden weg te brengen. Hij was alleen aan de late kant, waardoor zijn metgezel de vlucht miste. Xhaka werd kwaad en ging zijn beklag doen. Hij zou een baliemedewerker uit hebben gescholden, waarna de politie kwam.



De voetballer is vervolgens meegegaan naar het politiebureau. Xhaka is al vaker in opspraak geraakt bij Arsenal. Hij werd al twee keer van het veld gestuurd met een rode kaart. Ook bij het Zwitserse nationale elftal kon hij eenmaal inrukken.