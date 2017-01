Rummenigge komt belofte na en brengt worst naar Ingolstadt

Niet dat hij dat nou zo erg zal vinden. Leipzig had nog niet verloren in de Duitse Bundesliga. Bij een zege van Ingolstad zou Bayern de koppositie over kunnen nemen. Dat gebeurde. Rummenigge kwam dus dinsdag tachtig worsten afleveren.



Het is nog steeds erg spannend in de Duitse competitie. Bayern München staat na zeventien wedstrijden aan kop in de Bundesliga, met 42 punten. Nummer twee is dus Leipzig, dat op 39 staat. Nummer drie Hoffenheim heeft 31 punten in de wacht gesleept.