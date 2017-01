Roda JC niet bang voor Wang-scenario

"Geloof maar dat ook wij heel alert zijn door eerdere gebeurtenissen in het voetbal. We hebben ons huiswerk gedaan, we kennen het fenomeen Wang-angst en de verhalen rond een investeringsfonds als Doyen", zegt algemeen directeur Wim Collard tegenover Voetbal International.



"De mensen in en om Roda JC, maar ook de media, mogen erop vertrouwen dat wij niet over één nacht ijs zijn gegaan. Hoe snel dit zich ook heeft ontwikkeld. Voor ons was het heel belangrijk dat het beloofde geld in Nederland zou zijn voor we ook maar iets zouden communiceren. Gisteren kregen we bericht dat het bedrag heel netjes is overgemaakt."



Korotaev krijgt een minderheidsbelang in Roda JC. Hoeveel procent van de aandelen hij overneemt, is niet bekend. Frits Schrouff behoudt de meerderheid van de papieren en is dus voor het grootste deel eigenaar.