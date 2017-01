Deulofeu was onder de indruk van AC Milan

"AC Milan deed er echt alles aan om hem te halen. Hij kan niet wachten om aan dit avontuur te beginnen", zegt zaakwaarnemer Gines Carvajal in gesprek met het Italiaanse Tuttosport. "Gerard is heel blij. Hij was echt onder de indruk van de manier waarop Adriano Galliani en Riccardo Maiorino hebben geprobeerd hem hierheen te halen."



Deulofeu komt overigens uit de jeugd van FC Barcelona, waarbij hij in het tweede elftal heeft gespeeld. Hij speelde zelfs twee wedstrijden in het eerste team. Na één seizoen ging hij naar Sevilla, dat hij na één jaargang alweer verruilde voor Everton.